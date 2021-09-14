В Энгельсе педофил осужден на 14 лет за растление собственной дочери

Следствием и судом установлено, что житель города Энгельса в течение пяти лет совершал в отношении малолетней дочери действия сексуального характера и требовал, чтобы девочка никому об этом не рассказывала. На момент начала этой связи девочке было только семь лет.

После развода мать девочки доверительно относилась к ее отцу и позволяла ей ночевать у него. Тогда-то все и происходило. Находясь под влиянием отца, девочка долго не решалась рассказать об этом матери. По мере взросления, начав осознавать, что произошло, она ограничила с ним общение.

А в сентябре 2020 года между дочерь и отцом произошла ссора и она рассказала все матери. Та сразу сообщила обо всем в СКР.

Следователям удалось установить психологический контакт с несовершеннолетней потерпевшей и собрать доказательства преступлений. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Подсудимый вину не признал. Его приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.