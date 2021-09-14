Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 8:57

Чиновники Саратова разъяснили причины исчезновения свежего асфальта

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Провал свежего асфальта

Провал свежего асфальта

Сегодня, 14 сентября, редакция КП-Саратов получила ответ на недавнюю публикацию об исчезновении свежего асфальта на улицах города.

Как сообщает администрация Кировского района, провал асфальтобетонного покрытия связан с земляными работами ООО «Кронверк». Информация передана в организацию для обследования и принятия незамедлительных мер. Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Напомним, ранее мы сообщали о провалах свежего асфальта, на которые жаловались саратовцы. Информации по поводу провала по адресу Лермонтова, 21 в Волжском районе города ока нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.