Чиновники Саратова разъяснили причины исчезновения свежего асфальта

Провал свежего асфальта
Сегодня, 14 сентября, редакция КП-Саратов получила ответ на недавнюю публикацию об исчезновении свежего асфальта на улицах города.
Как сообщает администрация Кировского района, провал асфальтобетонного покрытия связан с земляными работами ООО «Кронверк». Информация передана в организацию для обследования и принятия незамедлительных мер. Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Напомним, ранее мы сообщали о провалах свежего асфальта, на которые жаловались саратовцы. Информации по поводу провала по адресу Лермонтова, 21 в Волжском районе города ока нет.
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