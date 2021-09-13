Жители Саратова отмечают исчезающий по городу новый асфальт

Фото из Солнечного района
Свежий асфальт в Саратове нередко проваливается спустя короткое время после укладки. В социальных сетях жители продолжают выставлять снимки с улиц города.
- Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и образовываются ямы на новом асфальте по улице Лермонтова. Что это? Мягкий грунт, подземные воды, некачественный асфальт или таинственный заговор дорожников? – задается вопросом посетитель сообщества @saratov_trash в Инстаграм и добавляет, что местным жителям ответ не важен.
- Важно, что третий месяц подряд в одном и том же месте проваливается асфальт, — пишет горожанин.
Фото с улицы Лермонтова
На предоставленном снимке видно, что на свежем асфальте по адресу ул. Лермонтова, 21 образовался глубокий провал, над которым установлено предупреждающее ограждение. Аналогичные случаи происходят и среди новостроек Солнечного района.
- Новая аллея на улице Лисина. Очередная разрушенная пешеходная зона. Раскопки, латки. Снова при первом дожде все уплыло, — сообщает посетитель группы @saratovsun в Инстаграм. На предоставленных снимках видно, что посреди новой дорожки установлена свежая асфальтовая заплатка, которая уже проваливается.
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