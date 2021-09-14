В День трезвости 18 торговцев попались на продаже алкоголя

.

В Саратове полиция в День трезвости, который установлен 11 сентября, провела рейды по соблюдению запрета на торговлю алкоголем. Зафиксировали 18 фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции.

В Ленинском районе на продаже алкоголя поймали четырех продавцов, в Кировском – троих, по двое - в Волжском и Фрунзенском районах, одного – в Октябрьском и сразу шесть в Заводском.

По трем фактам еще проводятся проверки, а по 15 уже составлены протоколы - продавцам маячит штраф в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, юридическим лицам - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Напомним, 11 сентября наряду с еще пятью днями в году областным законом признан днем, когда ограничена розничная продажа алкоголя.