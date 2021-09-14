В Саратовской области мужчина подрался с гостем и получил срок, когда тот не проснулся

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Приглашение на выпивку для 42-летнего жителя села Сплавнуха Красноармейского района Саратовской области закончилось приговором к 9 годам строгого режима. Для приглашенного гостя пьяные посиделки стоили жизни.

ЧП произошло 13 января 2021 года, когда 42-летний житель села Сплавнуха встретил 66-летнего односельчанина, который сообщил, что у него с собой имеется спиртное. 42-летний мужчина ради такого случая пригласил его к себе в гости. В ходе застолья вдвоем они поссорились, дошло до драки. 42-летний хозяин ударил гостя локтем в голову, потом добавил удары ногами по голове и телу. Позднее мужчины помирились, после чего легли спать. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил, что гость не подает признаков жизни и вызвал фельдшера. Медик констатировал смерть мужчины.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Причиной смерти стала тупая сочетанная травма головы и грудной клетки с переломом нескольких ребер. Хозяин дома своей вины не признал, но суд посчитал иначе.