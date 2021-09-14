Разборки гостей на кухне балаковца привели к трагедии

Трагедия разыгралась на кухне между двумя гостями Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области взят под стражу 44-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что преступление было совершено утром 6 сентября в квартире дома на улице Ленина. Около двух часов ночи к хозяину пришел сосед, и они устроили застолье, а в девять утра к ним в гости заглянул еще один приятель, 45-летний мужчина.

Соседу не понравился новый гость, он затеял ссору. Не помогла даже попытка хозяина их успокоить и развести по разным комнатам. На кухне мужчины подрались, и 44-летний ударил 45-летнего ножом в лицо и шею. Вскоре раненый скончался.

Обвиняемый сознался, но заявил, что пытался обороняться. Расследование продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СКР по Саратовской области

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