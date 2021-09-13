Житель Энгельса повстречал гигантского паука на набережной

На фото южнорусский тарантул

«Гигантский паук размером с руку» напугал жителя Энгельса. Мужчина увидел членистоногое на набережной.

Пользователь с именем Семен Коротов разместил на своей странице в Facebook снимок крупного паука, которого он увидел во время прогулки по набережной. По словам молодого человека из Энгельса, паук имел длину около 12 см вместе с лапами и ширину – 8 см.

Любители пауков опознали в членистоногом южнорусского тарантула. Этот вид кусает болезненно, но не опасен для жизни человека.

Напомним, ранее житель саратовской области повстречал на утесе Степана Разина скорпиона.

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