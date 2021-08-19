Саратовцы познакомились со скорпионом на утесе Степана Разина

Пестрый скорпион

Вчера, 18 августа, саратовец поделился фотографиями скорпиона, которые сделал во время отдыха на утесе Степана Разина, который расположен практически на границе с Волгоградской областью.

Энгельс онлайн

Помимо живописных снимков с берега Волги жителю региона удалось сделать снимок редкого в наших краях паукообразного. Фотографии пользователь, пожелавший остаться анонимным. разместил в сообществе Энгельс онлайн.

- Скорпион замечен в Саратовской области. Ядовитый ли? Что за разновидность? – поинтересовался автор поста.

На предоставленных снимках эксперты опознали пестрого скорпиона. Этот вид широко распространен на территории России. Его укус болезнен, но не смертелен для взрослого человека. Ребенку он может причинить серьезный дискомфорт. Некоторые компоненты яда используются при лечении артрита и малярии.

Как заметили многие жители области в комментариях к посту, скорпионы под Саратовом встречаются не так уж редко, просто ведут они ночной образ жизни и редко попадаются человеку на глаза.

Утес Степана Разина

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