Больницам Саратовской области раздали 55 новых внедорожников

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Новые машины для медорганизаций Саратовской области торжественно вручили сегодня на Театральной площади. 55 штук внедорожников «Нива» в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения уже разъехались по районам, в поликлиники и больницы, к которым приписаны.

Как уточнил на церемонии вручения губернатор Радаев, это только первая партия машин, всего по программе в регион предусмотрена поставка 312 автомобилей для медиков. При этом большая часть поступит до конца 2021 года.

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Машины будут использоваться для доставки маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование в поликлиники, пункты вакцинации, а также доставки медицинских работников и лекарственных препаратов до места жительства пациентов.

Учитывая состояние сельских дорог выбор внедорожной версии медицинских автомобилей очевиден.