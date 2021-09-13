Угнанную в Москве дорогую иномарку нашли при в контейнере на поезде в Саратовской области

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Сотрудники транспортной полиции вовремя нашли угнанный автомобиль и пресекли попытку вывести его в Казахстан.
Дорогую иномарку Lend Rover угнали в столице 8 сентября.
Он принадлежал одной из лизинговых компаний. Благодаря тому, что угонщики не нашли в машине GPS-маяк, правоохранители отследили транспортное средство при движении к границе с Казахстаном.
Угнанное авто находилось в контейнере на платформе грузового поезда на станции Озинки.
Сотрудники линейного пункта полиции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте контейнер изъяли.
Иномарка находилась в нем уже с перебитыми казахстанскими номерами, родные номера ТС лежали тут же, в багажнике.
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