Саратовцы могут выбрать лучшего участкового

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Лучшего участкового уполномоченного полиции граждане выбирают онлайн-голосованием на сайте ГУ МВД России по Саратовской области (на районном и региональном уровне) и далее голосованием на сайте МВД России.

Первые два этапа проводятся на региональном уровне. Победители каждого этапа Конкурса определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно соответствует званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года, второй этап голосования стартует с 7 октября и будет длиться до 16 октября. По их итогам определится победитель регионального тура Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021».

Третий этап онлайн-голосования пройдет с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России.