На бесплатную догазификацию в Саратовской области подано 525 предварительных заявок

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В Саратовской области продолжается реализация кампании по бесплатной догазификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Об том на постоянно действующем совещании вице-губернатора – председателя правительства области сообщил зампред – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

По словам докладчика, в результате проведенной работы установлено, что возможно догазифицировать 9 467 негазифицированных домовладений в 345 газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, в которых прописано 12 763 человека. Ориентировочные суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков составят более 1 миллиарда рублей.

В ходе проведенных опросов собственников, намеренных обратиться за подключением составило 4791 граждан, что составляет 64% от общего числа опрошенных.

- Предлагаю поручить администрациям муниципальных районов и ГРО ускорить обработку заявок поступающих от населения, для скорейшего обобщения и включения их программу догазификации на 2022 год, а также в региональную программу газификации Саратовской области. При условии определения в 2021 году источника финансирования догазификации, все желающие домовладения, подлежащие критериям догазификации, будут в 2022 году газифицированы, - резюмировал Андрей Архипов.

Справка:

Основными критериями догазификации домовладений являются:

- Населённые пункты, в границах которых есть газораспределительные сети.

- Домовладение находится в границах ранее газифицированного населенного пункта. Ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети нет

- Заявитель - физическое лицо с оформленным правом собственности на жилой дом и земельный участок. Направление использования газа - только личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством.

- СНТ, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования.