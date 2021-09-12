Под Пугачевом в ДТП погибли двое взрослых и семилетняя девочка

Следователи регионального СУ СК завели уголовное дело после смертельного ДТП в Пугачевском районе. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

По данным Следствия, вчера, 11 сентября, около 8 вечера под Пугачевом столкнулись КамАЗ и Lada Granta.

В последствии аварии погибли 44-летний водитель, 35-летняя женщина и семилетняя девочка.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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