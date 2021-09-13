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Общество13 сентября 2021 9:08

На улице Вишневой в Саратове пахнет совсем не вишнями

Прорыв канализации испортил утро саратовцам
Наталия Калинина
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Сегодня, 13 сентября, утро для жителей домов на улице Вишневой было подпорчено не приятным зрелищем: прорвало канализацию. Улицу заливает дурно пахнущей водой. Коммунальный ручей разливается по Вишневой от Тверской до проспекта 50 лет Октября.

Неприятный запах не смущает лишь голубей, купающихся в сточных водах. Горожане наоборот недовольны. Вода заливает и дорогу, и тротуар с лестницей. Местным жителям приходится преодолевать множество препятствий, чтобы выйти из домов.

Напомним, прорывы труб в этом микрорайоне происходят регулярно. Реакции со стороны ООО «КВС» пока не заметно.

Прорыв на Вишневой

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