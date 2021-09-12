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Политика12 сентября 2021 21:34

Саратовский блогер отказался рекламировать коммуниста Бондаренко

Я хочу большую аудиторию и т.д. Но не такой ценой - Иван Шепелев
Источник:kp.ru
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Иван Шепелев

Иван Шепелев

Саратовский блогер и шоумен Иван Шепелев отказался от предвыборного сотрудничества с коммунистом Николаем Бондаренко.

В своем Инстаграм Иван опубликовал запись, в которой сообщил, что не принимает предложения «занять ту или иную сторону власти».

Он опубликовал скрин сообщения, в котором некий помощник депутата Николая Бондаренко предлагает блогеру записать видеоролик в поддержку коммуниста с призывами голосовать за него и за КПРФ. Взамен Ивану предлагают пиар от депутата Бондаренко, на чьей странице «более миллиона подписчиков».

- Я не участвую в этом! У меня есть своя позиция и когда я захочу я оглашу ее без всяких бартеров, денег и прочего. … Я хочу большую аудиторию и т.д. Но не такой ценой, хотя всех понимаю и уважаю, - написал Иван Шепелев.