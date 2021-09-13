Иногородний водитель не смог подкупить саратовского инспектора ГИБДД

Инспектор ГИБДД отказался от взятки
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове возбуждено уголовное дело против 58-летнего водителя из Кировской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
Следствие считает, что днем 9 сентября экипаж ГИБДД остановил водителя на дороге в ЗАТО Светлый за нарушение правил разметки и езду без прав
Водителя остановили в ЗАТО Светлый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Водитель попытался избежать ответственности и в салоне машины предложил инспектору 15 тыс. рублей. Но правоохранитель отказался.
Расследование продолжается.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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