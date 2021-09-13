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Происшествия13 сентября 2021 7:19

Иногородний водитель не смог подкупить саратовского инспектора ГИБДД

Полицейский отказался от денег
Источник:kp.ru
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Инспектор ГИБДД отказался от взятки

Инспектор ГИБДД отказался от взятки

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело против 58-летнего водителя из Кировской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Следствие считает, что днем 9 сентября экипаж ГИБДД остановил водителя на дороге в ЗАТО Светлый за нарушение правил разметки и езду без прав

Водителя остановили в ЗАТО Светлый

Водителя остановили в ЗАТО Светлый

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Водитель попытался избежать ответственности и в салоне машины предложил инспектору 15 тыс. рублей. Но правоохранитель отказался.

Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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