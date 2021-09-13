Обиженный гость сжег квартиру с людьми в Балакове

Пожар в Балакове унес жизни двух человек Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области двух человек сожгли заживо.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия разыгралась днем 11 сентября в доме по улице Волжская. Там собралась компания из шести человек, и один гость, 38-летний мужчина, проявил хамское отношение к хозяйке. Женщина выставила его за дверь, а обидчик начал угрожать, что сожжет квартиру с оставшимися в ней людьми.

Вскоре гости и хозяйка действительно почувствовали запах гари и попытались убежать, но коридор и входная дверь были охвачены огнем. Потушить его не удалось, поэтому один мужчина и две женщины выбежали на балкон, откуда их спасли пожарные. Одна из пострадавших при этом отравилась продуктами горения и была госпитализирована.

Хозяйка квартиры и 34-летний гость погибли в комнате. Они также отправились продуктами горения.

Два человека погибли, одной пострадавшей потребовалась госпитализация Фото: СУ СКР по Саратовской области

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух человек общеопасным способом». Задержан подозреваемый — ранее судимый местный житель, решается вопрос о мере пресечения.

Подозреваемый был задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

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