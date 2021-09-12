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Экономика12 сентября 2021 17:55

Володин рассказал, где в Саратовской области планируют открыть индустриальные парки

В реализацию проектов могут вкладываться регионы и бизнес
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин рассказал о планах по созданию индустриальных парков в Саратовской области

В Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове планируется создать пять индустриальных парков.

Как сообщает телеграм-канал «Володин Саратов», председатель Государственной думы сказал об этом на встрече с жителями Саратовской области.

- Сформирована законодательная база, которая позволяет регионам вкладываться в реализацию таких проектов и частному бизнесу, — отметил Вячеслав Володин.

Он сказал, что индустриальные парки создаются в рамках особой экономической зоны.

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