Володин рассказал, где в Саратовской области планируют открыть индустриальные парки

В Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове планируется создать пять индустриальных парков.
Как сообщает телеграм-канал «Володин Саратов», председатель Государственной думы сказал об этом на встрече с жителями Саратовской области.
- Сформирована законодательная база, которая позволяет регионам вкладываться в реализацию таких проектов и частному бизнесу, — отметил Вячеслав Володин.
Он сказал, что индустриальные парки создаются в рамках особой экономической зоны.
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