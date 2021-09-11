Утонувший в Энгельсе дайвер ловил с другом раков

Сотрудник регионального СК осмотрел место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Энгельса Саратовской области начали проверку после гибели дайвера. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Напомним, сегодня, 11 сентября, утром мужчина утонул, нырнув в Волгу.

По предварительным данным, 39-летний покровчанин отправился с товарищем ловить раков. Мужчины остановились в районе энгельсского СХИ. Облачившись в дайверское снаряжение, житель Энгельса нырнул за добычей.

Через некоторое время обеспокоенный приятель, находившийся в этот момент в лодке, вызвал облспас. Прибывшие водолазы достали труп дайвера.

Следователь осмотрел место происшествия и тело. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причину гибели установит судмедэкспертиза.

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