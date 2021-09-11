В Энгельсе утонувшего дайвера достали водолазы облспаса

Водолазы достали тело Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня, 11 сентября, в Энгельсе Саратовской области утонул дайвер. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.

Спасатели получили сигнал в 11:20. В Волге ныряли два дайвера, один из них не выплыл.

Прибыв на место, водолазы достали тело мужчины и передали его правоохранителям.

Обстоятельства произошедшего выясняют полиция, следственный комитет и спасатели.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.