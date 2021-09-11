В Энгельсе утонувшего дайвера достали водолазы облспаса

Водолазы достали тело
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня, 11 сентября, в Энгельсе Саратовской области утонул дайвер. Подробности сообщили в пресс-службе облспаса.
Спасатели получили сигнал в 11:20. В Волге ныряли два дайвера, один из них не выплыл.
Прибыв на место, водолазы достали тело мужчины и передали его правоохранителям.
Обстоятельства произошедшего выясняют полиция, следственный комитет и спасатели.
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