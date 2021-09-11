Администрация Кировского района спасет детей от открытых люков

Администрация Кировского района Саратова ответила на сообщение «КП-Саратов» об открытых люках.
Напомним, колодцы без крышек обнаружили на 1-й Дачной возле детской площадки и на 1-м Высоком проезде.
- Информация об открытом смотровом колодце направлена балансодержателю для принятия незамедлительных мер. Кроме того, организации будет направлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, - пишут чиновники.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.