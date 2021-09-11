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Общество11 сентября 2021 8:01

Администрация Кировского района спасет детей от открытых люков

Чиновники отреагировали на публикацию «Комсомолки»
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Администрация Кировского района Саратова ответила на сообщение «КП-Саратов» об открытых люках.

Напомним, колодцы без крышек обнаружили на 1-й Дачной возле детской площадки и на 1-м Высоком проезде.

- Информация об открытом смотровом колодце направлена балансодержателю для принятия незамедлительных мер. Кроме того, организации будет направлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, - пишут чиновники.

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