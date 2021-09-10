Жители Саратова жалуются на опасные люки у детских площадок

Открытый люк у детской площадки

Жители Саратова продолжают жаловаться на открытые люки на улицах города. Очередное сообщение появилось в группе Саратов онлайн ВКонтакте за авторством Takaya Mija.

По словам горожанки, в аллее по проспекту 50 лет Октября около остановки 1-я Дачная есть незакрытый опасный люк. Он находится рядом с детской площадкой.

- Люк глубокий, внизу вода, камни, арматура. Говорят, под ногами уже проваливается земля рядом, — пишет горожанка.

Ранее саратовцы пожаловались на открытый люк по адресу 1-й Высокий проезд в Кировском районе Саратова. Глубокий люк без крышки там никак не огорожен, а рядом разливается очередной коммунальный «ручей».

Люк по адресу 1-й Высокий проезд

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