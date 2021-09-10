Два автобуса из-за перекрытия дорог изменят маршрут по центру Саратова

В связи с перекрытием двух участков дороги в центре Саратова меняются маршруты двух автобусов. О том, как изменится схема движения, рассказали в мэрии.

С сегодняшнего дня, 10 сентября, и до 18-го числа 94-я маршрутка будет объезжать перекрытие в прямом направлении: Вольская-Московская-Радищева-Большая Казачья-Вольская-далее по схеме.

А завтра, 11 сентября, до 15-го числа 44-я будет объезжать закрытый участок так: Рабочая-Университетская-Вавилова-Рахова-Шелковичная-Астраханская-далее по схеме.

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