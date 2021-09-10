Движение в центре Саратова перекроют на срок до восьми дней

Сегодня, 10 сентября, Саратовский филиал «Т Плюс» сообщил о закрытии автомобильного движения в центре Саратова.

Для проведения плановых работ на тепловых сетях прекращено движение транспорта по следующим адресам:

- на пересечении улиц Вольская и Киселева 10 сентября с 20.00. Закончить работы планируется до 18 сентября.

- на пересечении улиц Астраханская и Рабочая 11 сентября с 10.00. Закончить работы планируется до 15 сентября.

Жителей и автомобилистов просят соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения.

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