Стали известны подробности перекрывшего мост Саратов-Энгельс ДТП

Фото: Татьяна Энгельс из группы Энгельс онлайн

Появились подробности ДТП, которое стало причиной транспортного коллапса на мосту Саратов-Энгельс сегодня, 10 сентября.

По предварительным данным, авария произошла в 12:50 на полосе движения в сторону Энгельса. Столкнулись три автомобиля: две грузовых ГАЗели и Nissan Terrano. Водитель Nissan Terrano – это 37-летний мужчина, он обратился за медицинской помощью.

Напомним, движение на мосту Саратов-Энгельс заблокировано с обеда. Стоят все три полосы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.