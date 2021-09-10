Бусаргин предложил чиновникам в минтрансе региона подумать о смене работы

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На данный момент коэффициент количества погибших на 100 тыс. населения региона составляет 13,1. С начала года на дорогах Саратовской области погибло 143 человека.

По мнению председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина, очевидна недостаточная работа по анализу мест, где наиболее часто случаются ДТП. В таких местах до сих пор недостаточно систем фото- видеофиксации, барьерных ограждений и дорожных знаков.

Об этом Бусаргин заявил в ходе совещания с руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в структуру которого входит ГКУ Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр».

- Практика показывает, что количество ДТП снижается, если скоростной режим отслеживается камерами. Поставил ситуацию на вид министру Алексею Петаеву. Если его подчиненные плохо справляются с задачей, значит им стоит сменить место работы, - заявил Бусаргин.