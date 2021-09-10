Движение на мосту Саратов-Энгельс полностью прекратилось из-за ДТП

Серьезное ДТП на мосту Саратов-Энгельс произошло в районе остановки «Пляж». По предварительным данным, перекрыты все три полосы движения. Огромные пробки в обе стороны дороги.

ГИБДД региона сообщает, что информация по инциденту уточняется. Очевидцы сообщают об автомобилях «скорой» и пожарной службы в районе происшествия.

Новость будет дополняться.

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