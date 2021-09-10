Радаев назвал пять прорывных инвестиционных проектов Саратовской области

.

Валерий Радаев представил пять прорывных инвестиционных проектов и весь потенциал Саратовской области на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым. Оно прошло в онлайн-формате.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который ранее назначен куратором в ПФО, заявил, что по каждому региону требуется определить пять прорывных проектов, реализация которых окажет наиболее положительное влияние на их социально-экономическое развитие.

.

Губернатор Радаев обозначил ряд крупных проектов в Саратовской области, в т.ч. строительство современного Центра обработки данных ПАО «Сбербанк» в Балаковском районе. Старт этому проекту был дан во время визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Центр претендует на одно из лидирующих мест в мире, а по энергомощности может стать третьим в Европе.