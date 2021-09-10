Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 14:04

Опасный колодец около детской площадки в Саратове обещают закрыть незамедлительно

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Колодец обещают закрыть в ближайшее время

Колодец обещают закрыть в ближайшее время

Опасный колодец в районе проспекта 50 лет Октября обещают закрыть незамедлительно. Сегодня, 10 сентября, администрация Кировского района Саратова прокомментировала информацию об открытом люке около детской площадки.

- Информация об открытом смотровом колодце направлена балансодержателю для принятия незамедлительных мер. Кроме того, организации будет направлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, — пишут представители мэрии.

Напомним, на открытый люк, около которого играют дети, ранее жаловались саратовцы в социальных сетях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.