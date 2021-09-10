Опасный колодец около детской площадки в Саратове обещают закрыть незамедлительно

Колодец обещают закрыть в ближайшее время

Опасный колодец в районе проспекта 50 лет Октября обещают закрыть незамедлительно. Сегодня, 10 сентября, администрация Кировского района Саратова прокомментировала информацию об открытом люке около детской площадки.

- Информация об открытом смотровом колодце направлена балансодержателю для принятия незамедлительных мер. Кроме того, организации будет направлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, — пишут представители мэрии.

Напомним, на открытый люк, около которого играют дети, ранее жаловались саратовцы в социальных сетях.

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