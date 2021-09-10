Нуждающегося в помощи врачей Анатолия Рогова нашли живым саратовские волонтеры

Фото: Лиза Алерт - Саратов

Сегодня, 10 сентября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавший ранее житель области был найден живым.

Домой благополучно вернулся 66-летний Анатолий Рогов житель поселка Балашов-3. Пропавшего искали с 8 сентября. Мужчина, по данным волонтеров, нуждался в медицинской помощи.

Активисты «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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