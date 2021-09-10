В Балашове разыскивают нуждающегося в помощи врачей Анатолия Рогова

Ориентировку разместили в сообществе саратовского отделения «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках ушедшего и не вернувшегося 8 сентября домой жителя балашовского поселка Балашов-3.

Поисковики сообщили приметы 66-летнего Анатолия Рогова: рост 165 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, серые глаза. Мужчина был одет в серую куртку с капюшоном, синие штаны, черные тапки и серую фуражку. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Для тех, кто может помочь в поисках, есть автономные задачи. Чтобы помочь «Лизе Алерт», нужно иметь средства индивидуальной защиты и не иметь симптомов простуды и ОРВИ. Инфорг: 89053850265, Люсьен.

Если вы где-то видели Анатолия, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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