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Общество10 сентября 2021 11:58

В Саратовской области подходит к концу купальный сезон

Об этом рассказали в региональном гидрометцентре
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» об окончании купального сезона. Температура воды приближается к нижней оптимальной для купания отметке.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро, 10 сентября, составила +18,4°С.

- Почти дошли до нижнего предела, к вопросу о закрытии купального сезона, - прокомментировала Цветайло.

В некоторых районах продолжает сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. Пока что она будет увеличиваться.

Напомним, предстоящие выходные будут теплыми, потом ожидается очередной холодный период.

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