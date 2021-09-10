Выходные в Саратовской области будут теплыми и без осадков

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящие выходные.

- В выходные на территории области сохранится антициклональный характер погоды. Связано это с тем, что не происходит пока существенных изменений в атмосферной циркуляции, по прежнему мы остаемся в поле высокого атмосферного давления, которое будет немного колебаться, - сказала синоптик.

В регионе на выходных облачность будет переменной, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Направление ветра: северное, северо-западное – в субботу, восточное – в воскресенье и южное, юго-восточное – в понедельник.

Завтра будет прохладнее, чем сегодня. Этой ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла, на возвышенностях – до +12-15. И в субботу, и в воскресенье днем ожидается от 18 до 23. В понедельник ночью – от 10 до 15, в низменностях при прояснении – 5-7 градусов. Днем – от 21 до 26.

В Саратове завтра днем около 20 градусов, ночью – 11-13. В воскресенье чуть теплее – 20-24.

Очередное похолодание начнется в середине следующей недели.

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