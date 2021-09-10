Полицейский в Саратове сдал взяткодателя, который не смог вовремя обеспечить крышей орган полиции

Невыполненный до конца ремонт кровли административного здания стал причиной, по которой предприниматель в Саратове пытался подкупить полицейского.

Директор коммерческой организации принес 40 тысяч рублей сотруднику ГУ МВД России по Саратовской области. Деньги он передал прямо в служебном кабинете полицейского. Это был первый «транш» из суммы в 200 тысяч, как установили следователи Кировского отдела СУ СКР по Саратовской области.

- Незаконное вознаграждение предназначалось за составление акта о выполнении работ по ремонту кровли одного из административных зданий органа полиции, в то время как объем выполненных работ не соответствовал условиям, предусмотренным контрактом, - сообщили в региональном СУ СКР.

Полицейский отказался принять взятку и принял меры – предпринимателя задержали сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному предпринимателю.