«Люкалити!»: саратовцы в шоке от четырех открытых колодцев в центре города

Фото выложили в сеть

Вчера, 4 сентября, в Telegram-чате «ЧП Саратов. Прямой эфир» выложили фото с участка с четырьмя открытыми люками в центре города.

Опасное место расположено на Чапаева, между Посадского и Большой Горной. На расстоянии менее метра друг от друга зияют открытые колодцы.

- Люкалити! – пишут «восторженные» ситуацией горожане, проводя аллюзию к приёму Fatality из популярной игры Mortal Combat. Саратовские водители не понимают, как там можно проехать, не потрепав автомобиль.

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