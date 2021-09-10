Председатель правительства Бусаргин пожаловался в прокуратуру на перекопавших весь Саратов коммунальщиков

На перекопавших весь Саратов коммунальщиков подали заявление в прокуратуру. Сегодня, 10 сентября, председатель правительства Роман Бусаргин рассказал, что власти отреагировали на жалобы жителей.

Заявление в прокуратуру

- От жителей области поступает огромное количество жалоб на перекопанные из-за ремонта труб дороги и, как следствие, отсутствие водоснабжения. Брошенные котлованы создают аварийные ситуации и провоцируют заторы на дорогах, — пишет Роман Бусаргин.

После замены труб ответственная организация обязана заменить все элементы благоустройства: включая асфальтобетонное покрытие, бордюры, тротуарную плитку и зеленые зоны. Положенный заново асфальт должен соответствовать установленным нормам.

В Саратове, Энгельсе и Балакове есть случаи затягивания сроков сдачи вскрышных работ. Благоустройство на месте ремонта не проводилось должным образом.

- В адрес прокурора Саратовской области я направил обращение с просьбой провести проверку организаций, осуществляющих соответствующую деятельность, и принять меры, — пишет Роман Бусаргин.

Напомним, ранее в мэрии Саратова заявили, что коммунальщики пока не готовы назвать сроки завершения вскрышных работ в городе.

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