Коммунальные службы Саратова не готовы назвать дату завершения вскрышных работ

На сегодняшний день, 10 сентября, коммунальные службы Саратова все еще не готовы назвать точную дату завершения вскрышных работ в центре Саратова. Напомним, из-за постоянного ремонта труб в городе возникли проблемы с проведением дорожных работ и движением общественного транспорта.

Администрация потребовала ускорить завершение вскрышных работ. На 9 сентября 2021 года в Саратове подготовлено 209 котельных из 226.

Администрация сообщает, что дорожные работы и ремонт тротуаров на нескольких участках невозможно закончить, пока ресурсоснабжающие компании не завершат земляные работы на своих коммуникациях. Коммунальные службы обязались сообщить графики устранения повреждений на сетях, но когда именно будут объявлены даты – неизвестно.

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