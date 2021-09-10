Значительная часть Саратова осталась без воды на весь день

Фото: ООО "КВС"

Сегодня, 10 сентября, в Саратове проходят масштабные отключения воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе произошла авария на линии водопровода по адресу Орджоникидзе,11. В результате до полуночи без воды остались жители ЖК «Авиатор» и ЗАО «Переселение».

Прекращена также подача воды абонентам, расположенным в квадрате улиц: Азина - Санаторный проезд - Брянская - 1-ый проезд Энергетиков.

Напомним, сегодня уже сообщалось об отключениях воды сразу в двух районах Саратова.

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