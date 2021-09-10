Два района Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 10 сентября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с работами «КВС».

В Ленинском районе для ремонта трубопровода на Ново-Стадионной, 22 примерно до 5 вечера ограничили водоснабжение для жителей с 1-го по 7-й Ново-Автобусных тупиков, Ново-Спортивной и Ново-Автобусной (от 6-го Мало-Поливановского тупика до Маяковского).

Из-за аварии на Деловом проезде, 14 воду также до 17 часов отключили на Деловой – от Тверской до проспекта 50 Лет Октября.

А в Заводском районе для ликвидации повреждений на 1-м проезде Энергетиков, 7 до полуночи ограничили водоснабжение частных домов со второго по 24-й на этой улице.

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