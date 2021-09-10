Житель Энгельсского района в приступе гнева убил жену и до 70 лет проведет время в тюрьме

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд в Энгельсском районе признал виновным у убийстве своей сожительницы 61-летнего мужчину. Следующие 9 лет и 8 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Убийство произошло 23 ноября 2020 года в селе Осиновка Энгельсского района. Выпившие мужчина и женщина ссорились в свое частном доме и после очередной порции оскорбления со стороны 56-летней женщины мужчина выхватил у нее нож, которым она нарезала продукты и ударил ее в грудь. Умирающая успела выбежать из кухни в комнату, где мужчина догнал ее и еще пять раз в приступе злобы вонзил нож ей в спину. Осознав, что женщина скончалась, убийца закрыл дом, пошел к родственникам и сообщил о случившемся. После этого вернулся домой, где его нашли сотрудники полиции.

Как уточнили в СУ СКР по Саратовской области, судмедэксперты установили, что женщина скончалась от ранения в грудь.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся.