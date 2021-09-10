В Ленинском районе следователи за сутки нашли подозреваемого в избиении до смерти

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Найден подозреваемый в избиении до смерти 47-летнего жителя Саратова. Его тело обнаружил знакомый 8 сентября в квартире дома по улице Зеркальная.

Он пришел в гости и увидел, что дверь не заперта, приятель лежал на диване в комнате без признаков жизни. На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи и полицию, медики констатировали смерть 47-летнего мужчины.

Судмедэксперт установил, что причиной смерти стала «тупая сочетанная травма туловища» - мужчину избили до смерти.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователем СК по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.