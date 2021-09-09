Сквер Петра I в Саратове будут строить до дождей

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Максимальную часть работ по строительству и обустройству сквера Петра I в Саратове нужно успеть проделать до начала дождливого сезона. Поручение такое дал строителям губернатор Радаев в ходе посещения стройплощадки у речпорта.

На месте будущего сквера в честь 300-летия приезда Петра I в Саратов близятся к завершению земляные работы.

Сейчас идёт укладка бордюрного камня, подготовительные работы по закладке коммуникаций, установке лестницы. В Саратов уже прибыла часть оборудования под спортивные и игровые площадки, которые тут разместятся.

- До дождей нужно максимально успеть. Следующий год юбилейный с момента посещения Петром I Саратова, с общественностью необходимо проговорить проект памятника, его расположение, - поручил Радаев.