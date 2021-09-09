Радаев предложил удержать известных спортсменов и тренеров повысив им размер пожизненных выплат

В областной думе зарегистрирована инициатива о повышении выплат профессиональным спортсменам, которые имеют высокие звания и выигрывали крупные соревнования.

Проект «О внесении изменений в статью 6 Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте» внесен в областную думу и опубликован сегодня на сайте регионального парламента. Он внесен от имени губернатора региона.

Согласно тексту пояснительной записки, получают пожизненное содержание по линии министерства молодежной политики и спорта области 82 спортсмена и тренера (55 спортсменов и 27 тренеров), по линии министерства труда и социальной защиты области – 36 спортсменов-инвалидов и их тренеров (26 спортсменов-инвалидов и 10 тренеров).

Предлагается вместо трех тысяч платить по 10 тысяч рублей в месяц чемпионам Олимпийских игр, а также заслуженным мастерам спорта России, заслуженным мастерам спорта СССР, мастерам спорта России международного класса, мастерам спорта СССР международного класса, входившим или входящим в сборные по различным видам спорта от Саратовской области, а также чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр, чемпионам Всемирных специальных олимпийских игр, входившим или входящим в сборные России от Саратовской области. Такие же выплаты предполагаются и их тренерам.

По семь тысяч рублей в месяц вместо 2100 рублей предлагается платить серебряным и бронзовым призерам Олимпиады и Паралимпиады, победителям чемпионатов мира и Европы.

Вместо 1,5 тыс. рублей платить пять тысяч станут серебряным и бронзовым призерам чемпионатов мира и Европы, призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и всемирных специальных олимпийских игр.

До трех тысяч нарастят ежемесячные выплаты чемпионам мира и Европы по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр. Ранее им платили по 1200 рублей.

Эти выплаты не менялись с 2008 года

- Увеличение пожизненного денежного содержания позволит создать более благоприятные условия для спортсменов и их тренеров, повысить социальную привлекательность региона, снизить отток высококвалифицированных спортсменов из региона, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По линии министерства молодежной политики и спорта области потребуется на эти повышения 1 млн 419,0 тыс. рублей, по линии министерства труда и социальной защиты области – 966,0 тыс. рублей.

Деньги предполагается найти за счет перераспределения средств внутри бюджетов министерств.