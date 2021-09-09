Минприроды запросил данные собственников машин, которые сбрасывали мусор на Кумысной поляне

Мусор на территории Кумысной поляны

В министерстве природы Саратовской области ждут ответа от РЭО ГИБДД по собственникам автомобилей, которые выгружали мусор на территории природного парка Кумысная поляна. Номера машин зафиксировал на видео неравнодушный местный житель и передал запись в минприроды.

Это произошло еще 5 сентября на склоне горы Лысая, вблизи телекоммуникационной вышки. Здесь грузовики ссыпали строительный мусор.

Спустя четыре дней, 9 сентября, туда выехал госинспектор для уточнения вида и объемов сброшенных строительных отходов. Факты подтвердились.

Виновных привлекут к административной ответственности с последующей выдачей предписания устранить нарушение.

Санкции предусматривают штрафы с граждан от 3 до 4 тысяч рублей, с должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, с юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.