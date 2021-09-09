В Саратовской области закрыты 24 класса из-за COVID-19

В школах Саратовской области из-за коронавируса пришлось закрыть несколько классов, об этом сообщила замминистра образования области Ирина Чинаева на брифинге минздрава.

По данным на 9 сентября закрыты 24 класса в 21 школе. Школьников перевели на дистанционное обучение в школах Балаковского, Новобурасского и Базарно-Карабулакского районов, а также в 16 школах Саратова. Кроме того, в 29 детских садах закрыли 23 группы.

Напомним, всего коронавирусом заразились 82 991 жителей региона, 241 из них узнал свой диагноз сегодня.

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