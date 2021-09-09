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Общество9 сентября 2021 9:10

Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 241 человек

Выписались 195 саратовцев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразился ещё 241 человек. Всего на 9 сентября в регионе зафиксирован 82 991 случай.

Выписали с начала пандемии 76 615 человек, за сутки – 195.

В Саратове нашли 109 новых случаев, в Энгельсском районе – 35, а в Балаковском – 16.

Среди заразившихся пятеро детей до шести лет, 13 – от семи до 14, восемь подростков от 15 до 19-ти и 59 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 91 пациента, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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