Организацию Вячеслава Мальцева ФСБ внесла в список террористических

Террористическое сообщество, созданное из числа участников экстремистского националистического движения «Артподготовка» российским оппозиционером из Саратова Вячеславом Мальцевым, внесено в соответствующий реестр ФСБ.

Сообщение об этом появилось среди записей в Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

- Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка» - сообщается на сайте ФСБ РФ.

Основание внесения – решение 2-го Западного окружного военного суда от 18.06.2020 № 2-7/2020. Оно вступило в силу 7 июня 2021 года.

Напомним, бывший в прошлом депутат Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев, активно боровшийся с экс-губернатором Аяцковым, подался в бега и сейчас проживает заграницей. Сам Мальцев также включен в список террористов.

Мальцев с 1994 по 2007 год избирался депутатом Саратовской областной думы.