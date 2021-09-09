Отопительный сезон в Саратовской области могут начать после 30 сентября

Отопительный сезон начнут по команде властей, но не ранее 30 сентября

В Саратовской области районы готовы к отопительному сезону на 91%. Полностью техническую подготовку завершили Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Новобурасский, Новоузенский, Ртищевский районы и поселок Михайловский.

Девять районов еще не представили паспорта готовности в Государственную жилищную инспекцию области – с ними будет проводиться индивидуальная работа. Об этом «КП-Саратов» сообщили по итогам совещания с главами в секретариате зампреда правительства области Александра Соловьева.

Ускориться предложено Балтайскому, Воскресенскому, Марксовскому, Пугачевскому, Татищевскому и Энгельсскому районам.

- Губернатор поставил задачу завершить все основные работы по подготовке к отопительному сезону 15 сентября. К этому же сроку все районы должны представить в ГЖИ паспорта готовности жилфонда к отопсезону. Сам факт предоставления паспорта означает, что техническая подготовка завершена и проведена опрессовка.

До 30 сентября даётся время, чтобы при необходимости внести поправки, если при проверке паспортов готовности выявят недочёты, - пояснили корреспонденту «КП-Саратов» в секретариате Соловьева.

Таким образом, подача тепла в дома в Саратовской области может официально начаться с 30 сентября.