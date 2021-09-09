Фестиваль национальных культур «Волжское подворье» пройдет в Саратове с 9 по 12 сентября

Минкульт приглашает саратовцев на фестивали

Вчера, 8 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды Саратов» прошла встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов. Темой мероприятия стали «Главные достижения нацпроекта «Культура» в Саратовской области». Замглавы ведомства рассказал о том, какие мероприятия проводятся в Саратове в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Владимиром Путиным.

С 9 по 12 сентября 2021 года в Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье». В нем примут участие исполнители народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусств страны и области.

Более пяти тысяч посетителей смогут приобщиться к национальным традициям, познакомиться с этносом народов, проживающих на территории ПФО.

Замглавы ведомства также сообщил, что с 7 по 10 октября 2021 года в Саратовской области пройдет ежегодный Культурный форум национальных меньшинств. Он посвящен сохранению культур национальных меньшинств, созданию и укреплению творческих контактов между народами.

В рамках мероприятия пройдут: научно-практическая конференция, фестиваль народного творчества, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт фольклорных коллективов, мастер-классы.

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