Итоги нацпроекта «Культура» в Саратовской области: ремонт пяти ДК, двух школ искусств и одного кинотеатра

Заместитель министра культуры Баркетов Владимир Александрович

Сегодня, 8 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды Саратов» прошла встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов. Темой мероприятия стали «Главные достижения нацпроекта «Культура» в Саратовской области».

Как сообщил представитель ведомства, в рамках проекта «Культурная среда» в регионе были отремонтированы пять ДК. На работы выделено было 30,5 млн рублей. В селе Теликовка Духовницкого района, селе Генеральское Энгельсского района, селе Синенькие Саратовского района – работы завершены. В селе Нижняя Банновка Красноармейского района работы выполнены на 70 процентов. В селе Карпенка Краснокутского района работы должны закончиться до 1 октября 2021.

В рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным также проводятся ремонтные работы в детских школах искусств. В Татищево ремонт завершен, а в ДШИ №8 в Саратове готовность составляет 80 процентов. Работают на объекте 18 человек.

В рамках НП «Культура» также действует программа по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Благодаря ней МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный Дом культуры» получил средства на техническое переоснащение и модернизацию кинозала. С 6 сентября 2021 года приступает к работе бригада по отделки помещения на 44 посадочных места.

Всего в рамках нацпроекта на 2021 год было запланировано выдать 83,7 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.